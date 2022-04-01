Секретар РНБО висловився довкола подій на російській нафтобазі у Бєлгороді

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не коментує пожежу на нафтобазі в російському місті Бєлгород, але події, схожі на цю, не виключені в Росії і надалі.

«Суперечності накопичуються, розпалюється ситуація в Російській Федерації. Суспільство, яке є на території Росії, починає дещо розуміти. Наприклад, те, що сталося у них сьогодні вранці, коли на території «Бєлгородської народної республіки» стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь, кажуть, що це зробили ми. За нашою інформацією, це не відповідає дійсності. Ми цього не коментуємо. Вони повинні розуміти, що це може бути на всій території РФ», – сказав Данілов в ефірі телемарафону в п’ятницю.

Коментуючи заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що «це не сприяє переговорам», Данілов зазначив: «А сприяє переговорам, коли вони вбивають наших дітей, наших жінок? Коли вони творять неподобство на нашій території? Це якісь хворі люди».

На нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа, дві людини постраждали, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков. Він заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних сил України».

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не підтвердив і не спростував інформацію про причетність Києва до пожежі. Представник Міноборони додав, що обвинувачення України в атаках на російську територію лунають не вперше.