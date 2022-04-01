Росія: у Бєлгороді – пожежа на нафтобазі, місцева влада заявила про «авіаудар ЗСУ»

На нафтобазі в російському місті Бєлгород, недалеко від кордону з Україною, сталася пожежа, дві людини постраждали, заявив губернатор В’ячеслав Гладков.

«Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох гелікоптерів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті», – написав Гладков у своєму телеграм-каналі. Він додав, що загрози для населення немає.

Влада України заяву Гладкова наразі не коментувала. Раніше Генштаб Збройних сил України попереджав, що влада Росії може вдатися до провокацій на своїй території для виправдання рішення про «продовження затяжної, виснажливої війни».

«Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян», – заявляли в Генштабі ЗСУ 19 березня.

Останніми днями саме російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні – було знищено нафтобази у Львові, на Волині, Рівненщині, в Дніпрі. Генеральний штаб ЗСУ таке концентрування ударів по сховищах пального пояснив наміром РФ ускладнити логістичне забезпечення і створити умови для гуманітарної кризи.

Влада Бєлгородської області раніше вже намагалася звинувати ЗСУ в обстрілі. 23 березня у двох селах Бєлгородської області Росії Журавльовка та Нехотєєвка, що на кордоні з Україною, російська влада ввела режим надзвичайного стану. Це сталося після нібито вибуху снаряду, який, як стверджувала російська влада, випустили з боку України. Наступного дня російська сторона заявила про повторення вибухів, і що внаслідок інцидентів одна людина загинула і троє були поранені. Інших підтверджень цієї інформації, окрім як з російського боку, не було.

Пізно ввечері 29 березня в Бєлгородській області Росії неподалік обласного центру, сталися вибухи. Очільник області заявляв, що це сталося через пожежу на складі боєприпасів, а державне агентство ТАСС писало, що це був «обстріл із боку України». Пізніше влада РФ назвала офіційною причиною вибухів нехтування правилами безпеки.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.