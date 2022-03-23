У двох російських селах ввели «надзвичайний стан» через буцімто приліт українського снаряда

У двох селах Бєлгородської області Росії Журавльовка та Нехотєєвка, що на кордоні з Україною, російська влада ввела режим надзвичайного стану.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков у Telegram повідомив, що буцімто в одне із сіл з боку України залетів снаряд, через що завдано руйнувань і є постраждалі.

Інших підтверджень цієї інформації немає.

За кілька днів до цього Генштаб Збройних сил України попереджав, що «не виключається здійснення низки провокацій на території Російської Федерації із загибеллю мирного населення».

«Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян», – казали у Генштабі.

Українські військові з посиланням на дані розвідки кажуть, що якраз у Бєлгородській області зосереджені російські війська – там є, зокрема, табір, де утримуються поранені у боях військовослужбовці, а також ті, з ким проводять «заходи досудового дізнання» у випадку, якщо вони відмовляються від участі у бойових діях проти України.