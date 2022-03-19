Ранок 24-ї доби війни РФ проти України: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські військові продовжують завдавати удари по військах РФ, що намагалися утримати захоплені рубежі.

«Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога – 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети. Також протягом доби українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева», – йдеться у ранковому зведенні станом на початок 24-го дня масштабної війни РФ проти України.

Генштаб каже, що існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом РФ буде ухвалене рішення про відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни.

«З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території Російської Федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян», – вказує Генштаб ЗСУ.

Українські військові додають: «Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні проти України».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За останніми даними Генштабу Збройних сил України, орієнтовні втрати російської армії становлять понад 14 тисяч осіб. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні, і оприлюднювала ці дані лише один раз – 2 березня. На той момент Міноборони РФ визнало втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.