ЗСУ звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині – угруповання військ «Південь»

Збройні сили України звільнили від російських військ 11 населених пунктів на Херсонщині, вони повністю перебувають під контролем ЗСУ, повідомило угруповання військ «Південь».

«Зусиллями наших захисників 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває в угрупованні військ «Південь» було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове», – повідомили в угрупованні військ у ніч на 1 квітня.

За повідомленням, на сьогоднішній день місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, харчі).

«Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ЗСУ повідомили про звільнення п’яти населених пунктів у Запорізькій області.

Крім того, 31 березня голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що ЗСУ звільнили від російських військових села Лукашівка і Слобода в Чернігівській області.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».