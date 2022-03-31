«На нас очікують хороші новини» – штаб Сухопутних військ про ситуацію навколо Києва

Українські війська продовжують відтісняти російські сили від Києва – про це на брифінгу 31 березня заявив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України, бригадний генерал Олександр Грузевич.

За словами Грузевича, ЗСУ взяли під контроль низку населених пунктів на Київщині, а російська армія «у Київській області втратила наступальний потенціал».

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Представник штабу наголосив, що рішення відвести сили від Києва на схід України російське командування ухвалило через дії українських військ.

«На окремих ділянках (Київської області російське військо – ред.) намагається закріпитися, переходить до оборони, щоб закріпитися на зайнятих ділянках. Але активні дії, які зараз проводяться командуванням сил та засобів оборони Києва, не дають йому цього зробити. Я думаю, найближчим часом на нас очікують хороші новини. І повірте мені, вони будуть. Я знаю, що ви переживаєте за Бучу, за (село – ред.) Вишеград. Вишеград вже наш, під контролем. Я не хочу забігати наперед, але я думаю, день-два і ми будемо бачити прекрасну картину», – сказав Грузевич.

Водночас він закликав «не скидати з рахунків» сили російської армії, вказавши на те, що навколо Києва її сил достатньо, щоб завдавати, передусім, ракетних ударів.

«Більшість ракет збиваються, авіація противника боїться заходити в зону ураження наших повітряних цілей, робить неприцільні пуски, але деякі з них досягають цілі, руйнуються будинки і, на жаль, ми маємо жертви серед цивільного населення. Таку тактику ворог буде підтримувати найближчим часом», – попередив представник штабу.

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За його даними, протягом попередньої ночі майже 700 одиниць техніки, тобто від трьох до чотирьох батальйонно-тактичних груп відійшли від столиці в напрямку білоруського кордону. Він припустив, що відбувається або передислокація військ, або їх перегрупування і посилення.

«Враховуючи всю динаміку дій по всій Україні, є велика вірогідність, що ці батальйонно-тактичні групи, які зараз частково відходять, вони «спливуть» на Донбасі. Тому що не тільки по Києву, майже на всіх напрямках, противник свій потенціал вичерпав, йому треба поновити сили для того, щоб продовжити наступальні дії», – зазначив Грузевич.

Він запевнив, що «ворога в Києві не буде, принаймні живим точно не буде». Заступник начальника штабу повідомив, що наразі перекрите логістичне забезпечення російських військ із трьох напрямків.

«Залишився лише один напрямок, і зараз йде робота над перекриттям у цьому напрямку логістичного забезпечення ворога. А солдат в окопі, в якого немає чого їсти, пити, боєприпасів немає – день-два-тиждень, і він перетворюється вже не на такого хороброго вояка», – прокоментував він.

28 березня міський голова повідомив про звільнення Ірпеня, що на Київщині, від російських військ, але наголосив, що жителям повертатися ще не можна через мінування та обстріли.

23 березня Національна поліція України повідомила про відновлення роботи поліції в Ірпені.