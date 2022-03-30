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Мер Ірпеня розповів про кількість загиблих у місті цивільних і військових

Жінка біля будинку, що горить після обстрілу в час масштабного вторгнення Росії до України. Місто Ірпінь Київської області, 4 березня 2022 року

У місті Ірпінь Київської області під час окупації російськими військовими та звільнення цього населеного пункту загинули до 300 цивільних і до 50 українських військових, серед яких 16 представляли місцеві сили територіальної оборони. Ще до 100 українських військових, серед яких 29 тероборонівців, зазнали поранень. Такі попередні дані 30 березня на брифінгу повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, передає його слова видання «Українська правда».

«Люди, які їм (російським військовим – ред.) не подобалися – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися», – сказав міський голова (ці слова підтверджуються доступними у мережі відеокадрами – ред.).

Водночас Маркушин визнає, що число жертв може бути не остаточним – коли були бої, людей ховали просто у дворах і парках.

28 березня міський голова повідомив про звільнення Ірпеня від російських військ, але наголосив, що жителям повертатися ще не можна: «Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів. Я дуже прошу вас – залишайтеся там, де ви є зараз. Щойно можна буде повертатися у наше рідне місто, я одразу ж вам повідомлю».

23 березня Національна поліція України повідомила про відновлення роботи поліції в Ірпені.

25 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню почесне звання «Місто – герой України».

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