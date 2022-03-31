Як виглядає після російської окупації звільнене село Кухарі на Київщині (фотосвідчення)

Ще в середині березня, в результаті контрнаступу, ЗСУ звільнили зайняте російськими військовими село Кухарі на Київщині. Втім, з того часу підрозділи РФ не припиняють обстрілювати населений пункт – застосовують як реактивну артилерію, так і авіацію. Один із таких бомбових ударів відбувся під час роботи там кореспондентів Радіо Свобода. Через постійні удари з повітря, населений пункт практично спорожнілий і майже знищений. Із кількох сотень мешканців Кухарів, в селі наразі залишається менше десятка людей.