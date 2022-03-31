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Як виглядає після російської окупації звільнене село Кухарі на Київщині (фотосвідчення)

Ще в середині березня, в результаті контрнаступу, ЗСУ звільнили зайняте російськими військовими село Кухарі на Київщині. Втім, з того часу підрозділи РФ не припиняють обстрілювати населений пункт – застосовують як реактивну артилерію, так і авіацію. Один із таких бомбових ударів відбувся під час роботи там кореспондентів Радіо Свобода. Через постійні удари з повітря, населений пункт практично спорожнілий і майже знищений. Із кількох сотень мешканців Кухарів, в селі наразі залишається менше десятка людей.
Вирва від авіабомби у звільненому від тимчасової російської окупації селі Кухарі, що на Київщині.&nbsp;30 березня 2022 року
1 Вирва від авіабомби у звільненому від тимчасової російської окупації селі Кухарі, що на Київщині. 30 березня 2022 року
Село Кухарі після звільнення від тимчасової російської окупації. Київщина 30 березня 2022 року
2 Село Кухарі після звільнення від тимчасової російської окупації. Київщина 30 березня 2022 року
Знищені обстрілами будинки&nbsp;у звільненому від тимчасової російської окупації селі Кухарі, що на Київщині.&nbsp;30 березня 2022 року
3 Знищені обстрілами будинки у звільненому від тимчасової російської окупації селі Кухарі, що на Київщині. 30 березня 2022 року
Наслідки тимчасової російської окупації у селі Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
4 Наслідки тимчасової російської окупації у селі Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
Знищені будинки&nbsp;у звільненому від тимчасової російської окупації селі Кухарі, що на Київщині.&nbsp;30 березня 2022 року
5 Знищені будинки у звільненому від тимчасової російської окупації селі Кухарі, що на Київщині. 30 березня 2022 року
Меморіал Герою Радянського Союзу Івану Сергієнку.&nbsp;Село Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
6 Меморіал Герою Радянського Союзу Івану Сергієнку. Село Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
Пошкоджений &ndash; &laquo;демілітаризований&raquo; і &laquo;денацифікований&raquo; російською армією Меморіал загиблим воїнам у Другій світовій війні у селі Кухарі. Фото від 30 березня 2022 року
7 Пошкоджений – «демілітаризований» і «денацифікований» російською армією Меморіал загиблим воїнам у Другій світовій війні у селі Кухарі. Фото від 30 березня 2022 року
Освітній заклад в селі Кухарі після тимчасової російської окупації. Фото від 30 березня 2022 року
8 Освітній заклад в селі Кухарі після тимчасової російської окупації. Фото від 30 березня 2022 року
Пошкоджена &ndash; &laquo;демілітаризована&raquo; і &laquo;денацифікована&raquo; &ndash; російською армією українська школа у селі Кухарі. Київщина, 30 березня 2022 року
9 Пошкоджена – «демілітаризована» і «денацифікована» – російською армією українська школа у селі Кухарі. Київщина, 30 березня 2022 року
Наслідки російських обстрілів у місцевій школі села Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року &nbsp;
10 Наслідки російських обстрілів у місцевій школі села Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
 
Наслідки російських обстрілів у місцевій школі села Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
11 Наслідки російських обстрілів у місцевій школі села Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
Наслідки російських обстрілів у місцевій школі села Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
12 Наслідки російських обстрілів у місцевій школі села Кухарі, Київська область, 30 березня 2022 року
Український військовий показує частину снаряду перед місцевою школою, пошкодженою в результаті російського обстрілу у селі Кухарі на Київщині. 30 березня 2022 року
13 Український військовий показує частину снаряду перед місцевою школою, пошкодженою в результаті російського обстрілу у селі Кухарі на Київщині. 30 березня 2022 року
Частина снаряду перед місцевою школою, пошкодженою в результаті російського обстрілу, у селі Кухарі на Київщині. 30 березня 2022 року
14 Частина снаряду перед місцевою школою, пошкодженою в результаті російського обстрілу, у селі Кухарі на Київщині. 30 березня 2022 року
Місцева школа, пошкоджена в результаті російського обстрілу, у селі Кухарі на Київщині. 30 березня 2022 року
15 Місцева школа, пошкоджена в результаті російського обстрілу, у селі Кухарі на Київщині. 30 березня 2022 року
Залишки російських касетних боєприпасів розкидані по селу Кухарі, Київщина. 30 березня 2022 року
16 Залишки російських касетних боєприпасів розкидані по селу Кухарі, Київщина. 30 березня 2022 року
Село Кухарі після звільнення від тимчасової російської окупації. Київщина, 30 березня 2022 року
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Село Кухарі після звільнення від тимчасової російської окупації. Київщина, 30 березня 2022 року
Авіаудар по селу Кухарі, яке днями було звільнене від тимчасової російської окупації. Київщина. 30 березня 2022 року
18 Авіаудар по селу Кухарі, яке днями було звільнене від тимчасової російської окупації. Київщина. 30 березня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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