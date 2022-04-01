На Київщині ЗСУ звільнили 15 населених пунктів – зведення Генерального штабу

Збройні сили відновили контроль над 15 селами в Київській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 12 годину дня 1 квітня.

«Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна», – йдеться в повідомленні.

Водночас російські війська продовжують блокувати Чернігів і Харків, а також «контролювати Ізюм» та утримувати переправи через Сіверський Донець.

«Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка», – додає командування.

Штаб припускає, що російська армія посилюватиме угруповання на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.

«Угруповання окупаційних військ здійснює перегрупування та, імовірно, зосереджує основні зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів (резервів) Східного військового округу для ведення бойових дій на території України», – йдеться в зведенні.

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На Донеччині російські війська зосередилися на взятті під контроль Попасної, Рубіжного, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».