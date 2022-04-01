До Бучі повертатися небезпечно – міська рада

У Бучанській міській раді застерігають від завчасного повернення до міста.



«Наразі місто залишається в окупації, багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів. Тому прохання до тих, хто залишився, не підходити до небезпечних предметів. Звільнення міста продовжується, Збройні сили України, територіальна оборона працюють над відвойовуванням кожного метра рідної землі», – заявив у зверненні секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

У міськраді також повідомили, що війська РФ нібито замінували територію місцевої кондитерської фабрики, а продукцію отруїли.

За словами Тараса Шаправського, попри те, що російські війська відвели значну частину своєї техніки, у місті залишається велика кількість диверсійних груп.

«Залишаються також російські військові, які переодягаються у цивільний одяг, і продовжують чинити опір. Тому на сьогодні повертатися до Бучі небезпечно», – наголошує він.

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Раніше сьогодні британська розвідка заявила, що і Чернігів, і Київ зазнають постійних авіаційних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про нібито скорочення активності армії РФ біля цих міст.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

28 березня міський голова Ірпеня, розташованого поруч з Бучею, повідомив про звільнення міста від російських військ, але наголосив, що жителям повертатися ще не можна.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».