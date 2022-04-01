Британська розвідка: і Чернігів, і Київ зазнають постійних ударів, попри заяви Росії про «зниження активності»

І Чернігів, і Київ зазнають постійних авіаційних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах, заявила британська розвідка у зведенні вранці 1 квітня.

«Українські війська повернули собі села Слобода і Лукашівка на південь від Чернігова і розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом і Києвом. Україна також продовжувала здійснювати успішні, але обмежені контратаки на схід і північний схід від Києва», – також йдеться в заяві.

Напередодні британська розвідка прогнозувала «запеклі бої» біля Києва в найближчі дні.

Після завершення українсько-російської зустрічі в Туреччині 29 березня Москва виступила із заявою про нібито скорочення активності армії РФ біля Києва і Чернігова.​

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».