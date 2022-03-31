«Ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів»: Зеленський закликав Нідерланди надати Україні зброю

Президент Володимир Зеленський виступив із промовою перед парламентом Нідерландів 31 березня.

У зверненні відеозв’язком Зеленський вказав на прийдешню 450-ту річницю початку збройного повстання нідерландських провінцій проти іспанської корони.

«За нормальних обставин у своєму зверненні до вас я говорив би про це так, як ви, я думаю, звикли чути. Як про історію, історичний момент. Як про вашу спадщину. Як про здобутки поколінь людей, які жили 450 років тому. Але сьогодні, коли моя країна бореться проти тиранії, я говоритиму про це виключно як про подію теперішнього часу. Як про те, що має відбутися тут і зараз», – сказав він.

Зеленський перелічив цінності, на яких ґрунтувалися засновники сучасних Нідерландів: свобода, демократія, людська гідність, згуртованість, культурне й релігійне розмаїття.

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«Все це зараз знову потрібно захищати. Захищати на сході Європи, захищати в нашій державі, в Україні. Поки що тільки в Україні… Поки що є шанс зупинити тиранію саме на нашій землі й повернути її назад, вигнавши за наш український кордон», – зазначив голова держави.

Він висловив переконання, що російська агресія не зупиниться в Україні і загрожуватиме всій Європі. Водночас, за спостереженнями Зеленського, для багатьох «війна в Україні стає рутиною».

«На жаль, але це правда. Рутиною. Але не для тих, чиє життя під загрозою щохвилини. Хто, як мешканці нашого міста Маріуполя, понад три тижні у повній блокаді. Без усього: без життя, без їжі, води, елементарних медикаментів, без зв’язку. Хто змушений сидіти в підвалах, ховатися будь-де, просто щоб не загинути під обстрілами», – перелічив він.

Президент нагадав про депортацію російськими військами людей із захоплених територій, зокрема, дітей:

«Як їх забирати? Чи не втратять вони зв’язок із рідними? Чи віддасть взагалі Росія цих людей, цих дітей? Для нас це страшні питання. А для декого це вже стає рутиною, на яку не варто навіть звертати уваги».

Зеленський визнав, що увага міжнародної спільноти не фокусується довго на одному й тому ж, і закликав посилювати санкції проти Росії.

«Ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів! Ми повинні всі разом змусити Росію шукати мир якнайшвидше!» – закликав він.

Президент нагадав про збиття малайзійського літака рейсу MH17 над Донбасом 2014 року, більшість пасажирів якого складали громадяни Нідерландів, та про те, що міжнародні судові інстанції, в яких Україна обстоює свої претензії до Росії, розташовані в нідерландській Гаазі.

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Згадавши про мінування російськими військами полів та підриви аграрної техніки, Зеленський застеріг, що російська агресія наражає на загрозу продовольчої кризи не тільки Україну, а й весь світ.

Він подякував за підтримку, водночас наголосив на важливості закриття портів для російських суден та припинення торгівлі з Росією. За його словами, «Стінгери» і «Панцерфаусти» дають українській армії змогу боротися, але «це не зброя перемоги».

«Нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна така зброя, яка дасть змогу вигнати окупантів із нашої землі. Літаки, танки, протиповітряні NASAMS і протитанкові Spike, снаряди, ракети тощо. Ви маєте цей перелік. І я сподіваюся, знайдете можливість допомогти нам», – сказав Зеленський.

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Голова держави також вказав на вагу голосу Нідерландів у вступі України до Європейського Союзу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».