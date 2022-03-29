Нідерланди висилають 17 російських дипломатів, Бельгія – 21, Ірландія – 4, Чехія – 1

Нідерланди висилають із країни 17 осіб, акредитованих як дипломати при російських представництвах. Бельгія висилає 21 співробітника російської дипмісії, Ірландія – чотирьох, Чехія – одного. Про це повідомила влада цих країн.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра назвав росіян «розвідниками, відрядженими до російських представництв під дипломатичним прикриттям». У твітері він заявив, що «офіцери розвідки становлять загрозу безпеці», а такий крок було здійснено «в координації з іншими країнами-однодумцями».

«Посла Росії [у Нідерландах] викликали сьогодні в МЗС. Посол був поінформований про те, що Нідерланди висилають із країни 17 офіцерів розвідки», – повідомили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві підсьавою для рішення назвали «інформацію від служб загальної та військової розвідки та безпеки, що свідчить про те, що зазначені особи, акредитовані як дипломати при російських представництвах у Нідерландах, таємно здійснюють розвідувальну діяльність».

Водночас уряд Бельгії оголосив, що вишле 21 російського дипломата, підозрюваного в шпигунстві. Це співробітники посольства Росії у Брюсселі та російського консульства в Антверпені. Вони мають два тижні, щоб покинути країну.

Цього дня влада Ірландії також оголосила про висилку чотирьох дипломатів через діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом. Чехія також вирішила вислати одного російського дипломата.