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Нідерланди висилають 17 російських дипломатів, Бельгія – 21, Ірландія – 4, Чехія – 1

Влада Нідерландів вважає, що російські дипломати на території країни таємно здійснюють розвідувальну діяльність

Нідерланди висилають із країни 17 осіб, акредитованих як дипломати при російських представництвах. Бельгія висилає 21 співробітника російської дипмісії, Ірландія – чотирьох, Чехія – одного. Про це повідомила влада цих країн.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра назвав росіян «розвідниками, відрядженими до російських представництв під дипломатичним прикриттям». У твітері він заявив, що «офіцери розвідки становлять загрозу безпеці», а такий крок було здійснено «в координації з іншими країнами-однодумцями».

«Посла Росії [у Нідерландах] викликали сьогодні в МЗС. Посол був поінформований про те, що Нідерланди висилають із країни 17 офіцерів розвідки», – повідомили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві підсьавою для рішення назвали «інформацію від служб загальної та військової розвідки та безпеки, що свідчить про те, що зазначені особи, акредитовані як дипломати при російських представництвах у Нідерландах, таємно здійснюють розвідувальну діяльність».

Водночас уряд Бельгії оголосив, що вишле 21 російського дипломата, підозрюваного в шпигунстві. Це співробітники посольства Росії у Брюсселі та російського консульства в Антверпені. Вони мають два тижні, щоб покинути країну.

Цього дня влада Ірландії також оголосила про висилку чотирьох дипломатів через діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом. Чехія також вирішила вислати одного російського дипломата.

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