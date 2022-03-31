Єврокомісія підтвердила перевірки газових компаній у Німеччині

Європейська комісія підтвердила, що 29 березня провела неоголошені перевірки в приміщеннях кількох компаній у Німеччині, які займаються постачанням, транспортуванням і зберіганням природного газу.

«Комісія занепокоєна тим, що ці компанії могли порушувати правила конкуренції ЄС, які забороняють зловживання домінантним становищем (стаття 102 Договору про функціонування Європейського союзу). Посадових осіб комісії супроводжували їхні колеги з Німецького національного антимонопольного органу», – йдеться у заяві ЄК, оприлюдненій 31 березня.

У комісії уточнили, що перевірки є «попереднім етапом розслідування можливих антиконкурентних дій».

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що в офісах російської компанії «Газпром» у Німеччині пройшли обшуки. За повідомленням, їх провели представники антимонопольного відомства ЄС у справі щодо скорочення постачання газу до Євросоюзу з метою підвищення цін на газ на європейському ринку.

Представники «Газпрому» відмовилися від коментарів. Раніше Єврокомісія заявляла, що перевірить, чи порушив «Газпром» антимонопольні правила ЄС. Якщо це буде підтверджено, компанії загрожує штраф у розмірі до 10 відсотків від її обороту. Це розслідування розпочате ще до російського вторгнення в Україну.

Обшуки пройшли на тлі висування Росією вимог до країн ЄС платити за постачання газу в рублях. 30 березня про це говорили під час телефонної розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц і російський президент Володимир Путін. Як заявив представник німецького уряду, Путін повідомив канцлеру, що з 1 квітня поставки газу мають оплачуватись у рублях, але при цьому «для європейських партнерів за договорами нічого не зміниться».

Представник канцлера описав схему, запропоновану Путіним, так: «платежі, як і раніше, будуть відправлятися в євро і, як завжди, переводитися до «Газпромбанку», на який санкції не поширюються. Потім банк конвертує гроші в рублі». Він зазначив, що Шольц під час розмови з Путіним попросив викласти цю пропозицію письмово. У повідомленні Кремля про розмову вказано, що обговорення теми буде продовжене, подробиці там не наводили.

31 березня спливає термін, до якого уряд, Центробанк РФ і «Газпром» повинні подати Путіну свої міркування щодо схеми оплати за газ у рублях.

Країни ЄС раніше неодноразово заявляли, що не мають наміру платити в рублях, зазначаючи, що вимога про це порушує контракти. Путін заявляв, що після заморожування резервів Центробанку Росії на Заході – через російське вторгнення в Україну – до долара і євро немає довіри.

Більшість країн ЄС виступають проти негайної відмови від російського газу, оскільки така відмова може серйозно вдарити по економіці. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що у разі відмови платити за газ у рублях Росія не «постачатиме газ безкоштовно».

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у телеграмі пов’язав обшуки в «Газпромі» і російську вимогу, назвавши дії ЄС «найкращим способом залишити Європу без газу».