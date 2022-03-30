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Речник Путіна визнав, що Москва не отримає рублі за газ 31 березня

Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков 30 березня визнав, що Росія 31 березня не отримає оплату рублями за поставлений у Європу газ.

«Оплата та поставки – це розтягнутий у часі процес. Це ж не означає, що все, що завтра буде поставлено, завтра надвечір має бути оплачено (у рублях). Ні, там більш розтягнутий у часі процес технологічно», – вказав Пєсков (цитата за російською агенцією ТАСС).

30 березня влада Німеччини попередила про ймовірне припинення постачання природного газу з Росії.

23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн». За його словами, «недружні країни»-покупці газу за тиждень мають визначити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ».

Російський Центробанк, уряд і «Газпром», на який припадає 40% європейського імпорту газу, мають представити президенту Володимиру Путіну свої пропозиції щодо розрахунків за газ у рублях до 31 березня.

Країни «Групи семи» 28 березня відхилили вимогу президента Росії Володимира Путіна платити за газ рублями.

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