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Пєсков про поставки газу в Європу: «немає оплати – немає газу»

23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн»

Росія не постачатиме газ європейським країнам безоплатно, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання про те, чи вимкне Росія газ для Європи через відмову країн оплачувати паливо в рублях, як вимагає російський президент, Пєсков відповів: «Немає оплати – немає газу».

«Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Тож, як тільки ми матимемо остаточне рішення, подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося робити з цього благодійність і безкоштовно відправляти газ до Західної Європи», – сказав речник Володимира Путіна в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн». За його словами, «недружні країни»-покупці газу за тиждень мають визначити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ».

Російський Центробанк, уряд і «Газпром», на який припадає 40% європейського імпорту газу, мають представити президенту Володимиру Путіну свої пропозиції щодо розрахунків за газ в рублях до 31 березня.

Країни «Групи семи» 28 березня відхилили вимогу президента Росії Володимира Путіна платити за газ в рублях.

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