Євросоюз зможе відмовитися від російського газу протягом двох років – Боррель

Європейський союз зможе відмовитися від постачання російського газу протягом двох років. Про це Високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив у інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia.

Боррель уточнив, що Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, але займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію. За повідомленням, дипломат оцінив, що цей процес для російського газу займе два роки.

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«Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони (Росія – ред.) є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль», – сказав Боррель.

Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.

Європейський союз і США 25 березня оголосили про нову домовленість щодо додаткового постачання скрапленого газу в ЄС для того, щоб зменшити залежність Європи від російських енергоносіїв.

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Київ неодноразово закликав європейські країни відмовитися від російських енергоносіїв. Нещодавно про такий крок заявили Сполучені Штати та Велика Британія.

Росія забезпечує близько 40% попиту на газ Європейського союзу, близько третини цього газу проходить через Україну.