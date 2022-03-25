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Речник Путіна повідомив про виняток із рішення про торгівлю газом за рублі

Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Доручення президента Росії Володимира Путіна приймати оплату за російський газ за європейськими контрактами в рублях стосувалося лише компанії «Газпром», заявив 25 березня речник російського лідера Дмитро Пєсков.

Він відзначив, що ще один експортер російського газу, «Новатек», є приватною компанією, і «туди навряд чи може бути пряме доручення».

«Це директива «Газпрому». Це міжнародна компанія, де головним власником є держава, тому така директива «Газпрому» дана. Про «Новатек» президент нічого не говорив», – сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи Росія продовжуватиме постачати газ до ЄС, якщо європейські країни відмовляться від оплати в рублях, речник Путіна сказав: «Протягом тижня, а точніше, фактично протягом чотирьох днів, «Газпром» має здійснити контракти і розробити прозору, зрозумілу систему, як це можна здійснювати технічно і логістично. Ця інформація буде доведена до покупців продукції «Газпрому», а далі подивимося».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейські країни не виконувати вимог Москви і не платити за російські нафту й газ у рублях.

«Якщо якась країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ у рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою – допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір», – написав Кулеба у твітері 24 березня.

Раніше цього тижня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн».

7 березня Росія внесла до списку «недружніх» 50 країн – це, зокрема, країни Євросоюзу, Великобританія, Канада, США, Японія, Швейцарія та інші. До списку потрапили країни, які запровадили проти Росії санкції через вторгнення в Україну.

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