Речник Путіна повідомив про виняток із рішення про торгівлю газом за рублі

Доручення президента Росії Володимира Путіна приймати оплату за російський газ за європейськими контрактами в рублях стосувалося лише компанії «Газпром», заявив 25 березня речник російського лідера Дмитро Пєсков.

Він відзначив, що ще один експортер російського газу, «Новатек», є приватною компанією, і «туди навряд чи може бути пряме доручення».

«Це директива «Газпрому». Це міжнародна компанія, де головним власником є держава, тому така директива «Газпрому» дана. Про «Новатек» президент нічого не говорив», – сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи Росія продовжуватиме постачати газ до ЄС, якщо європейські країни відмовляться від оплати в рублях, речник Путіна сказав: «Протягом тижня, а точніше, фактично протягом чотирьох днів, «Газпром» має здійснити контракти і розробити прозору, зрозумілу систему, як це можна здійснювати технічно і логістично. Ця інформація буде доведена до покупців продукції «Газпрому», а далі подивимося».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейські країни не виконувати вимог Москви і не платити за російські нафту й газ у рублях.

«Якщо якась країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ у рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою – допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір», – написав Кулеба у твітері 24 березня.

Раніше цього тижня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн».

7 березня Росія внесла до списку «недружніх» 50 країн – це, зокрема, країни Євросоюзу, Великобританія, Канада, США, Японія, Швейцарія та інші. До списку потрапили країни, які запровадили проти Росії санкції через вторгнення в Україну.