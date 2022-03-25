ЄС домовився про додаткове постачання скрапленого газу зі США, щоб зменшити залежність від РФ

Європейський союз і США оголосили про нову домовленість щодо додаткового постачання скрапленого газу в ЄС для того, щоб зменшити залежність Європи від російських енергоносіїв.

Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання надати Євросоюзу додаткові 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу цього року, при цьому обидві сторони прагнуть з часом збільшити поставки до 50 мільярдів кубометрів на рік, повідомляє Reuters.

«Ми прагнемо зменшити залежність від російських енергоносіїв і позбутися її… Ми, європейці, хочемо диверсифікуватися від Росії до постачальників, яким ми довіряємо, які є нашими друзями, які надійні», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом.

«Ця ініціатива зосереджена на двох ключових питаннях: по-перше, це допомога Європі якомога швидше зменшити залежність від російського газу, а по-друге – скорочення попиту Європи на газ загалом», – сказав Байден.

Напередодні лідери країн «Групи семи» (G7) оприлюднили заяву проти російського вторгнення в Україну за підсумками саміту в Брюсселі, в якій пообіцяли «здійснювати подальші кроки щодо зниження залежності від російських енергоносіїв».

Київ неодноразово закликав європейські країни відмовитися від російських енергоносіїв. Нещодавно про такий крок заявили Сполучені Штати та Велика Британія.

20 березня Німеччина підписала енергетичну угоду з Катаром на тлі прагнень зменшити залежність від російських поставок.

Росія забезпечує близько 40% попиту на газ Європейського союзу, близько третини цього газу проходить через Україну.