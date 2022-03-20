Німеччина підписала енергетичну угоду з Катаром на тлі прагнень зменшити залежність від російських поставок

Німеччина заявляє, що домовилася про довгострокове енергетичне партнерство з Катаром, у той час, як Берлін після вторгнення Москви в Україну хоче стати менш залежним від російських джерел енергії.

«Хоча нам ще може знадобитися російський газ цього року, в майбутньому цього більше не буде. І це лише початок», – заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек 20 березня під час візиту до Дохи.

Німеччина, найбільша економіка Європи, роками залежала від поставок енергоносіїв із Росії і не бажала вводити санкції проти Москви після агресивних дій Кремля у Східній Європі.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц зблизився зі Сполученими Штатами Америки та іншими західними лідерами у намаганні покарати Кремль за його дії і висловив необхідність диверсифікувати закупівлі енергоносіїв.

Минулого місяця Шольц оголосив, що ключовий документ, необхідний для сертифікації газопроводу «Північний потік-2» вартістю 11 мільярдів доларів із Росії до Німеччини, буде відкликаний.

Катар є найбільшим у світі експортером скрапленого газу і має треті за величиною запаси газу після Росії й Ірану.