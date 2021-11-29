Вітренко: Росія не веде переговорів про продовження транзиту газу після 2024 року

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Росія може не продовжити угоду про транзит газу до Європейського союзу після 2024 року.

Як заявив він у коментарі агентству Reuters, дискусій із Росією щодо продовження дії угоди немає.

«Немає нічого, навіть натяку, ніяких офіційних чи неофіційних переговорів (із Росією)... Ми обговорюємо це з американцями і з німцями, що всі ми хочемо продовження транзиту, але росіяни не хочуть починати ці дискусії», – заявив Вітренко.

За його словами, якщо угоду не продовжать, то залежність від «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2» посилить контроль Росії над постачанням газу в Європу і зробить ЄС більш вразливим до політично мотивованих перебоїв і стрибків цін.

Очільник «Нафтогазу» також заявив, що долучення України до процесу сертифікації «Північного потоку-2» не дає їй жодних повноважень зупиняти остаточну сертифікацію.

«Немає жодного права вето», – сказав він.

Вітренко додав, що Україна готова оскаржити остаточну сертифікацію проєкту, якщо вважатиме, що він не відповідає європейському законодавству.

Федеральне мережеве агентство Німеччини, яке проводить сертифікацію газогону, 16 листопада зупинило процес. Німецький регулятор також задовольнив запити НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Оператор ГТС України» щодо участі у сертифікації.