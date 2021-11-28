Німеччина просить США не запроваджувати санкції проти «Північного потоку-2» – публікація Axios

Уряд Німеччини звернувся до Конгресу Сполучених Штатів з проханням не запроваджувати нові санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє американське видання Axios, яке опублікувало конфіденційний документ, спрямований, як стверджується, 19 листопада посольством Німеччини в США конгресменам.

«Документ позначений як «неробочий», що є поширеною практикою в закритих дискусіях, в яких сторони прямо говорять про свої політичні позиції», – пише Axios.

Німецький уряд не підтвердив і не спростував справжність документа.

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Згідно з текстом, уряд Німеччини серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо липневої угоди зі США щодо необхідності домагатися продовження на 10 років чинного контракту на транзит газу через Україну. Побоювання з приводу того, що Росія відмовиться від цього транзиту – один із головних аргументів противників «Північного потоку-2».

Також у документі йдеться, що запуск газопроводу дном Балтійського моря не загрожуватиме Україні, якщо транзит газу через її територію буде збережений.

Берлін також стверджує, що будь-які санкції США проти їхнього союзника Німеччини «стануть виключно перемогою Путіна» і поставлять під загрозу виконання німецьких зобов’язань, у тому числі в частині підтримки України, що поставить під загрозу «трансатлантичну єдність». Також у зверненні наголошується, що нинішнє зростання цін на газ на світовому ринку не можна пов’язувати лише з діями Росії.

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Автори документу також стверджують, що у випадку, якщо Кремль почне використовувати «Північний потік-2» у політичних цілях, Німеччина нібито має цілу низку інструментів для тиску на Москву.

Представник Державного департаменту США, коментуючи документ для Axios, заявив, що збереження союзницьких відносин з Берліном і захист інтересів України не суперечать один одному, і Вашингтон має намір «найефективнішим чином» досягати досягнення обох цілей.