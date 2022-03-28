«Велика сімка» відхилила вимогу Путіна платити за газ у рублях – міністр економіки Німеччини

Країни «Великої сімки» відхилили вимогу президента Росії Володимира Путіна платити за газ в рублях. Про це 28 березня після конференції з міністрами енергетики країн «Великої сімки» заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, якого цитують міжнародні медіа.

«Усі міністри G7 погодилися, що це – одностороннє і очевидне порушення наявних контрактів», – заявив він.

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Зокрема, за даними Reuters, міністри енергетики країн «Великої сімки» «ще раз підкреслили, що укладені договори є дійсними, і компанії повинні їх поважати». Вони також наголосили, що сплата за газ рублями є «неприпустимою» та закликали «зацікавлені компанії не виконувати вимог Путіна».

«Спроба Путіна розділити нас очевидна, але, як ви бачите з цієї великої єдності та рішучості, нас не розділити», – цитує агентство слова Габека.

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23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн». За його словами, «недружні країни»-покупці газу за тиждень мають визначити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ».

Російський Центробанк, уряд і «Газпром», на який припадає 40% європейського імпорту газу, мають представити президенту Володимиру Путіну свої пропозиції щодо розрахунків за газ в рублях до 31 березня.

На зустрічі лідерів Євросоюзу 25 березня не було оприлюднено спільної позиції щодо вимоги Росії про сплату за газ у рублях. Того ж дня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер порадив німецьким енергопостачальникам не платити за російський газ у рублях – про це він сказав в інтервʼю телекомпанії Welt.

Італія продовжить платити Росії за енергоносії в євро, заявив минулого тижня головний економічний радник італійського уряду.

«Єдина велика проблема в Європі – це газ, і Росія просить нас платити в рублях, яких у нас немає, і цього немає в контракті», – сказав 28 березня на міжнародній галузевій конференції в Обʼєднаних Арабських Еміратах виконавчий директор італійської енергетичної групи Eni Клаудіо Дескальці.

Польська PGNiG, яка має контракт із «Газпромом» до кінця року, також заявила, що не може перейти на оплату в рублях.

ЄС має на меті скоротити свою залежність від російського газу на дві третини цього року і припинити імпорт російського викопного палива до 2027 року.

25 березня Сполучені Штати заявили, що працюватимуть над постачанням 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу до Європейського союзу цього року.

Торік експорт російського газу до ЄС становив близько 155 мільярдів кубометрів.