Росія не постачатиме газ до Європи безплатно – речник Путіна

Росія відпрацьовує методи прийняття платежів за експорт газу в рублях і вчасно ухвалить рішення, якщо європейські країни відмовляться платити в російській валюті, сказав 28 березня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Ми не збираємося постачати газ безплатно, це зрозуміло. У нашій ситуації навряд чи можна і доцільно займатися благодійністю», – цитує заяву Пєскова журналістам агенція Reuters.

Російський Центробанк, уряд і «Газпром», на який припадає 40% європейського імпорту газу, мають представити президенту Володимиру Путіну свої пропозиції щодо розрахунків за газ в рублях до 31 березня.

На зустрічі лідерів Євросоюзу 25 березня не було оприлюднено спільної позиції щодо вимоги Росії про сплату за газ у рублях. Того ж дня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер порадив німецьким енергопостачальникам не платити за російський газ у рублях, про це він сказав в інтервʼю телекомпанії Welt.

Італія продовжить платити Росії за енергоносії в євро, заявив минулого тижня головний економічний радник італійського уряду. «Єдина велика проблема в Європі – це газ, і Росія просить нас платити в рублях, яких у нас немає, і цього немає в контракті», – сказав 28 березня на міжнародній галузевій конференції в Обʼєднаних Арабських Еміратах виконавчий директор італійської енергетичної групи Eni Клаудіо Дескальці.

Польська PGNiG, яка має контракт із «Газпромом» до кінця року, також заявила, що не може перейти на оплату в рублях.

ЄС має на меті скоротити свою залежність від російського газу на дві третини цього року і припинити імпорт російського викопного палива до 2027 року.

25 березня Сполучені Штати заявили, що працюватимуть над постачанням 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу до Європейського союзу цього року.

Торік експорт російського газу до ЄС становив близько 155 мільярдів кубометрів.