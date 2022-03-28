Путін до 31 березня вимагає звіту про переведення оплати газу на рублі

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду, Центробанку та «Газпрому» до 31 березня підготувати доповідь про зміну валюти платежів за постачання газу до так званих «недружніх країн» на рублі.

Про це повідомляє сайт Кремля, інформує 28 березня російська служба Радіо Свобода. У дорученні йдеться, що уряд, Банк Росії та «Газпром» мають «реалізувати комплекс заходів» щодо зміни валюти платежів за газ і доповідати Путіну про його реалізацію щомісяця. До 31 березня уряд має затвердити директиву про внесення змін до чинних контрактів між «Газпромом» та споживачами.

Путін уперше ще минулого тижня заявив про те, що європейські країни, які запровадили санкції проти Росії, мають перейти в розрахунках за газ на рублі. Цей захід покликаний підтримати курс за умов, коли значна частина активів Центробанку заморожена.

Країни Заходу наразі не виявили готовності перейти в розрахунках за російський газ на рублі. Президент Франції Емманюель Макрон, зокрема, заявив, що це не передбачено чинними контрактами, де валютою платежів вказано євро чи долари. Словенський премʼєр Янез Янша висловився ще різкіше, заявивши, що у Європі не знають, як виглядають рублі. Про неможливість платити в рублях заявляють і представники компаній-споживачів, зокрема, італійської Eni.

При цьому неясно, як відреагують європейські країни, отримавши від «Газпрому» вимогу платити у рублях. Попри заклики кількох країн ЄС відмовитися від російського газу вже зараз, керівництво Євросоюзу та його найбільших країн, таких як Німеччина, наголошує, що зараз це практично неможливо, оскільки в короткостроковій перспективі замінити російський газ нічим – відмова від поставок призведе не лише до різкого зростання цін, а й до зупинки промислового виробництва. При цьому в ЄС розробляють плани зниження енергетичної залежності від Росії, щоб через кілька років ЄС міг обійтися без російського палива.

На цей момент, за повідомленнями «Газпрому», він у повному обсязі, відповідно до заявок споживачів, постачає газ до країн ЄС, у тому числі через територію України.