Офіс президента відзначить міжнародні компанії, які «швидко та повністю» вийшли з Росії – Єрмак

Офіс президента відзначатиме компанії, які вийшли з російського ринку одразу після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Про це повідомила пресслужба адміністрації президента з посиланням на голову ОП Андрія Єрмака.

За його словами, такі корпорації отримуватимуть спеціальну нагороду «Відзнака миру».

«Вони заслуговують на повагу українців і людей всього світу. Адже байдужість і мовчання – це співучасть», – заявив голова ОП.

Крім того, Київ продовжує працювати над тим, щоб ті бренди, які не вийшли з Росії, зробили це.

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«Наша мета – жодної копійки в бюджет країни-агресора. Вже доволі багато компаній підтримали Україну і йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, повинні зробити правильний вибір. Не можна підтримувати воєнні злочини», – йдеться в заяві Єрмака.

Станом на 27 березня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну про обмеження або припинення роботи з Росією заявили понад 450 іноземних компаній, випливає з підрахунків Джеффрі Зонненфельда, засновника Інституту керівників вищої ланки Єльського університету та його дослідницької групи.

У телемарафоні 21 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС публічно називатиме компанії, які продовжують працювати в Росії.