Номінований у доларах фондовий індекс Росії впав на 9%. Ринок відкрився вперше після початку війни

Номінований у доларах російський фондовий індекс РТС на першій після кількатижневої паузи торговій сесії впав на 9%. Натомість номінований у рублях індекс «Мосбіржі» показав зростання більш як на 4%, свідчать дані торгів.

Певну частку покупок становили так звані «байбеки», коли компанія сама викуповує свої акції за зниженою ціною. Ще одним активним покупцем став Центробанк, який отримав на викуп акцій російських компаній 1 трильйон рублів із «Фонду національного добробуту».

Фахівці відзначили, що компанії-експортери виглядали набагато краще, ніж компанії, орієнтовані на внутрішній ринок. Це пояснюють заявою російського президента Володимира Путіна, що тепер іноземні покупці російських товарів купуватимуть їх виключно за рублі. Першим таким товаром став газ. На тлі рішення зміцнився рубль, курс переступив «психологічну» позначку 100 рублів за долар. Вартість американської валюти на біржі за добу знизилася зі 103 до 96 рублів, європейської – зі 110 до 106 рублів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейські країни не виконувати вимог Москви і не платити за російські нафту й газ у рублях.

23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн».

7 березня Росія внесла до списку «недружніх» 50 країн – це, зокрема, країни Євросоюзу, Великобританія, Канада, США, Японія, Швейцарія та інші. До списку потрапили країни, які запровадили проти Росії санкції через вторгнення в Україну.