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Автовиробник Renault зупиняє виробництво в Росії

Робота виробничої лінії заводу Renault у Москві, грудень 2016 року

Компанія-автовиробник Renault зупиняє виробництво в Росії. Про це йдеться в повідомленні компанії 23 березня.

Як заявила пресслужба компанії, рада директорів Renault Group ухвалила:

  • зупинити роботу свого заводу у Москві, починаючи від сьогодні
  • оцінити можливості щодо частки Renault в місцевій компанії «АВТОВАЗ», «враховуючи поточне середовище, одночасно враховуючи відповідальність перед 5 тисячами працівників у Росії»

Днями стало відомо, що Renault відновив своє раніше зупинене виробництво в Москві. Згодом у компанії назвали це рішення тимчасовим – на три дні.

Президент України Володимир Зеленський 23 березня звернувся до парламенту Франції. У своєму виступі він згадав компанії французького походження, в тому числі й Renault, які досі не вийшли з російського ринку, і закликав їх зробити це.

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