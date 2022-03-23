Компанія-автовиробник Renault зупиняє виробництво в Росії. Про це йдеться в повідомленні компанії 23 березня.

Як заявила пресслужба компанії, рада директорів Renault Group ухвалила:

зупинити роботу свого заводу у Москві, починаючи від сьогодні

оцінити можливості щодо частки Renault в місцевій компанії «АВТОВАЗ», «враховуючи поточне середовище, одночасно враховуючи відповідальність перед 5 тисячами працівників у Росії»

Днями стало відомо, що Renault відновив своє раніше зупинене виробництво в Москві. Згодом у компанії назвали це рішення тимчасовим – на три дні.

Президент України Володимир Зеленський 23 березня звернувся до парламенту Франції. У своєму виступі він згадав компанії французького походження, в тому числі й Renault, які досі не вийшли з російського ринку, і закликав їх зробити це.