«Ми очікуємо від вас лідерства» – Зеленський звернувся до парламенту Франції

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Франції. В ефірі інформаційного телемарафону він заявив, що очікує від Франції лідерства, яке б змусило Росію шукати миру.

«Ми вдячні Франції за допомогу. Ми вдячні за зусилля президенту Макрону, який виявив справжнє лідерство. Ми постійно спілкуємося з ним, координуємо деякі наші кроки. Українці бачать, що Франція також цінує свободу, як це було завжди. І ви захищаєте її. Ви пам’ятаєте, що таке свобода, рівність та братерство. Кожне з цих слів для вас наповнене силою. Тому ми очікуємо від вас, від Франції, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала миру, щоб завершила цю війну проти свободи, проти рівності, проти братерства, проти всього, що зробило Європу єдиною», – заявив Зеленський.

Також він запропонував Франції стати одним із гарантів безпеки.

«Потрібні гарантії, шо безпека буде непохитною, а війни справді не буде. І в цілому війни будуть неможливими. Ми створюємо таку систему гарантій, нову систему безпеки, в якій Франція, я вірю, матиме провідну роль», – сказав Зеленський.

Також він визнав, що 24 лютого після вторгнення Росії в Україну було знищено діалог у «нормандському форматі» (Україна, Росія, Німеччина та Франція).

«Правди не знайшлося у кабінетах, тому зараз доводиться її шукати та відвойовувати на полі бою», – сказав Зеленський.

Президент України наполіг, що нині потрібен новий санкційний пакет проти Росії з боку Франції.

«Французькі компанії мають піти з російського ринку – Renault, Auchan, Leroy Merlin та інші мають перестати бути спонсорами для російської військової машини. Людські цінності коштують дорожче, чим прибуток на крові», – сказав президент.

Останніми днями президент України фактично щодня виступає перед парламентаріями різних країн світу із закликами тиску на Росію, яка вторглася в Україну і діями своїх військ забирає тут людські життя та завдає значних руйнувань.