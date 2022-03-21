Голова МЗС розкритикував Johnson&Johnson за продовження роботи в Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба публічно розкритикував міжнародну фармацевтичну компанію Johnson&Johnson за продовження роботи на російському ринку.

Як заявив дипломат у своєму твітері, відмовою вийти з Росії американська компанія обрала «заробляти на крові».

«Їхні податки дозволяють російській воєнній машині вбивати невинних українських чоловіків, жінок, дітей та літніх людей. Johnson&Johnson повинні змінити свою думку. Вчиніть правильно. Оберіть людяність, а не воєнні злочини», – закликав Кулеба.

Johnson&Johnson публічно не реагувала на заяву голови українського МЗС. Як повідомляла пресслужба в коментарі виданню Fierce Biotech на початку березня, компанія ставить за пріоритет «безпеку своїх співробітників та їхніх сімей».

«Ми також віддані наданню наших критично важливих медичних продуктів людям у регіоні, які їх потребують. Ми моніторимо зміну ситуації, а також міру впливу на наш бізнес», – заявили в компанії, яка, окрім ліків, також виробляє низку косметичних продуктів, у тому числі товари для дітей.

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У телемарафоні 21 березня Дмитро Кулеба заявив, що МЗС публічно називатиме компанії, які продовжують працювати в Росії.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.