Зеленський у зверненні до швейцарців згадав про роботу Nestle в Росії

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до швейцарського народу. Виступ транслювався, зокрема, на мітингу на підтримку України в Берні.

Зеленський подякував Швейцарії за підтримку, водночас згадав про те, що швейцарські банки зберігають кошти громадян Росії, відповідальних за агресію проти України.

«Так само, як мені хотілося, щоб українці жили як швейцарці, так само я хочу, щоб ви – стали як українці в боротьбі проти зла. Щоб не було питання про банки. Про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розвʼязав цю війну. Це болісно, це неприємно. Але це – також боротьба проти зла. Щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків. Це потрібно», – наполягає Зеленський.

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Президент також згадав про компанії, які продовжують роботу в Росії попри обстріли її армією українських міст, внаслідок яких гинуть мирні жителі, в тому числі діти. На ранок 19 березня, нагадав він, в Україні внаслідок бойових дій загинули 112 дітей.

«Хороша їжа. Хороше життя» – так звучить слоган компанії Nestle. Вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію. Навіть зараз, коли звідти лунають погрози ще й іншим країнам Єропи, вже не тільки нам. Коли звідти лунає вже навіть і ядерний шантаж», – наголосив він.

Зеленський нагадав, що минулого року Київ та Берн планували спільно провести конференцію за участі президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса в місті Лугано.

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«Вона (конференція – ред.) мала відбутись у цьому липні. Як і черговий саміт перших леді та джентльменів. І я вірю, я знаю, що ми можемо їх провести. В цьому році. На вашій землі.

Заради відновлення й розвитку України. Заради того, щоб ви мали нагоду знову і знову проявляти все те найкраще, що є у ваших серцях», – підсумував голова держави.

Nestle – найбільша у світі компанія-виробник харчових продуктів. Компанія заявила 11 березня про припинення низки активностей в Росії, проте не вийшла з російського ринку повністю.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.