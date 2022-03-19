Рогозін заявив, що Росія готова до відключення GPS – є система ГЛОНАСС

Голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив про плани США в межах санкцій відключити Росію від супутникової системи навігації GPS. Його слова 19 березня цитує агенція «Інтерфакс».

«Чи знаєте ви, що сьогодні в рамках санкцій Сполучені Штати розглядають можливість відключення Росії від GPS-навігації?.. А я можу сказати, що розглядається таке питання», - сказав високопосадовець під час відвідання ракетно-космічного центру «Прогрес».

Рогозін не уточнив, звідки у нього така інформація. Він закликав не «напружуватися» через можливе відключення GPS, оскільки Росія має свою супутникову систему — ГЛОНАСС.

«Не варто з цього приводу напружуватися, тому що в кожному вашому смартфоні… є ГЛОНАСС. Після відключення GPS ГЛОНАСС працюватиме. У нього така сама точність, як у GPS. Тому все добре», – додав очільник «Роскосмосу».

Система глобального геопозиціонування GPS (Global Positioning System) допомагає визначати місцезнаходження людини, яка має в руках смартфон. Проєкт був розробкою Міністерства оборони США та був запущений у 1978 році. Сьогодні GPS використовується повсюдно, найпростіший приклад GPS – автомобільний навігатор, який дозволяє відстежувати координати машини та вибудовувати маршрути на будь-яких ділянках.

Система контролю ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система) є радянсько-російським аналогом американської технології. Її перший запуск відбувся 1982 року. До 2000-х років за технологічними перевагами система GPS суттєво переважала російський аналог. Аналогічну власну систему має також Китай.