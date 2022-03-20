Чому заклади McDonald’s досі працюють в Росії?

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України змусило заявити провідні іноземні компаній про згортання бізнесу в РФ. Серед таких компаній – відомі на увесь світ заклади швидкого харчування, серед яких і американська мережа McDonald’s. 8 березня компанія заявила про те, що тимчасово йде з російського ринку. «Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань невинним людям. Ми приєднуємося до світу в засудженні агресії та насильства та молимось за мир», – повідомили в компанії. Натомість громадськість помітила, що деякі заклади мережі продовжили роботу на території РФ.

Як це пояснити? Як це коментує головний офіс McDonald’s?

Журналіст Радіо Свобода у США звернувся за коментарем до американської компанії ще 15 березня, відтоді у McDonald’s не відреагували і публічно цю інформацію не коментували.

Журналісти «Схем» з’ясували, що у Росії залишаються працювати 132 заклади із 850. Як це стало можливим?



Закриття відомого на увесь світ бренду швидкого харчування викликало різку реакцію в російському суспільстві. Люди вишиковувалися в черги перед закладами McDonald’s, а згодом на дошках онлайн-оголошень з’явилися пропозиції купити фірмові страви.

Красномовним є випадок у місті Краснодар, де місцевий піаніст Лука Сафронов прикував себе наручниками до входу в McDonald’s, протестуючи проти закриття закладу. «Вони 30 років годували нас цією їжею, казали, що вони це люблять і ми маємо це любити, а тепер вони нас кидають», – заявив Сафронов.

Утім, як стало відомо із телеграм-каналів та російських ЗМІ, попри заяви про закриття закладів 14 березня, частина із них продовжила працювати. Журналісти «Схем» отримали підтвердження цього від співробітника закладу в місті Чебоксари, який надав чек, датований 15 березня.

Згодом в соцмережах почали публікувати фотографії на підтвердження того, що і в інших містах Росії заклади McDonald’s продовжують роботу.

Яким же чином деяким закладам все ж вдається продовжувати працювати, незважаючи на заяви McDonald’s про припинення своєї діяльності? Хто їх контролює? Та чи насправді вони матимуть змогу продовжувати працювати у довготривалій перспективі?



Відповідно до інформації, оприлюдненої McDonald’s, 84% закладів компанії у Росії працюють напряму через юридичні представництва. Решта закладів здійснюють свою діяльність за умови комерційної концесії – або, як ще називають це явище, франчайзингу. На кінець 2021 року в Росії налічувалося 132 таких заклади, йдеться на сайті російського McDonald’s.



«По суті, це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами, в рамках якої одна сторона, так званий, франчайзер, що володіє бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні, франчайзі, користуватися цією системою на певних умовах», – розповідає голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос.



Приміром, у вересні 2016 року між російським представництвом McDonald’s – ЗАТ «Москва-Макдоналдс» та приватною компанією «Регіональна мережа підприємств харчування» (ООО «СПП») був підписаний договір франчайзингу. Відповідно до нього, ТОВ «СПП» отримало право на розвиток бізнесу під брендом «McDonald’s» у декількох регіонах РФ: Свердловська, Оренбурзька, Челябінська області, Пермський край, Республіка Башкортостан та в інших суб’єктах РФ.



Чебоксарські заклади McDonald’s, які продовжують працювати і звідки «Схеми» отримали розрахунковий чек, розташований у регіоні, який McDonald’s віддав під франчайзинг ТОВ «СПП». Інші заклади компанії також працюють, про що свідчать фотографії, опубліковані у місцевих телеграм-спільнотах.

На цей момент McDonald’s публічно не коментував причини, через які деякі заклади McDonald’s, незважаючи на заяви компанії про припинення роботи, продовжують працювати в РФ. Редакція Радіо Свобода надіслала запит у вашингтонський офіс компанії 15 березня, але на час виходу публікації він залишився без відповіді.



Голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос розповідає, що розірвати в односторонньому порядку договір франчайзингу за нинішньої ситуації юридично неможливо.



«Для того, щоб розірвати договір, як правило, потрібно, щоб франчайзер не виконував зобов’язання. А так, формально, вони не можуть зробити це в односторонньому порядку. Є можливість розірвати договір за згодою обох сторін, але російські франчайзі вирішили, що вони найрозумніші і не будуть погоджуватися на розрив договорів», – розповів Кривонос.

Власники

Хто ж володіє ТОВ «СПП», яка продовжує свою роботу в регіонах Росії і заробляє, використовуючи бренд «McDonald’s»?



Власником цієї компанії є казахстанський бізнесмен, №14 в рейтингу казахстанського Forbes Кайрат Боранбаєв, статки якого бізнес-видання оцінює в 600 мільйонів доларів. Він входить у п’ятірку найвпливовіших бізнесменів Казахстану і має дуже різноманітний бізнес. У його власності – нафтові компанії, готелі, торговельно-розважальні центри та частка у футбольному клубі «Кайрат».

Також сімейними зв’язками Боранбаєв наближений до експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва – дочка бізнесмена була дружиною покійного онука Назарбаєва Айсултана.



Боранбаєв також є власником інших франчайзі McDonald’s, розташованих в Казахстані та Білорусі.



Зовсім напередодні, 17 березня Боранбаєва затримало казахстанське Агентство з питань фінансового контролю. «Агентством розслідується кримінальна справа за фактом розкрадання коштів в особливо великому розмірі в квазідержавному секторі. За підозрою у скоєнні цього злочину Боранбаєва помістили в ізолятор тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні агентства.



Ані Боранбаєв, ані його представники офіційно не коментували затримання.



Інша компанія, яка на умовах франчайзингу продовжувала здійснювати свою діяльність, використовуючи бренд McDonald’s – ТОВ «ГиД». Вона оперує 25-ма ресторанами, які розташовані у Новосибірську, Томську, Кемерові, Новокузнецьку, Барнаулі, а також у Красноярську.



17 березня в регіональній мережі закладів повідомили, що будуть продовжувати роботу в Сибіру. «McDonald’s у Сибіру працює! Ми, як і раніше, не піднімаємо ціни і зустрічаємо вас з усмішкою, щоб ви знали, як нам дорогий кожен гість», – повідомила компанія в соціальній мережі «ВКонтакте».

Власником компанії ТОВ «Гид» є великий російський нафтовий бізнесмен Олександр Говор. У його руках зосереджені понад 50% акцій «Анжерської нафтогазової компанії», другої за потужністю нафтовидобувної компанії в Росії. За 2020 рік виручка компанії склала понад 20 мільярдів рублів. Говор також займається лісозаготівельним бізнесом, має частки в холдингових компаніях.



Син бізнесмена Роман Горов – депутат Ради народних депутатів Кемеровської області, входить до фракції «Єдиної Росії», також має свій бізнес.



ТОВ «Развитие Рост» – ще одна російська франчайзі «МакДоналдс», яка не припинила роботу закладів швидкого харчування. Вона оперує ресторанами на московських та пітерських вокзалах та в аеропортах.



Видання «Фонтанка» (Санкт-Петербург) 17 березня помітило один із закладів, який працює на московському вокзалі в Санкт-Петербурзі та поспілкувалося з менеджментом закладу. «Ми не зачинялися. Ми працюємо. І вчора, і завтра працюватимемо. І співробітників продовжуємо приймати», – повідомили в ресторані.

ТОВ «Развитие Рост» – це дочірня компанія з ринку сімейних ресторанів Росії холдингу «Росинтер Ресторантс» (ПАТ «Росінтер Ресторантс Холдинг»).



За даними російського реєстру юридичних осіб СПАРК, на III квартал 2021 року 45,8% акцій компанії належали кіпрському RIG Restaurants Limited, власником якого російські ЗМІ називають Ростислава Ордовського-Танаєвського Бланко – венесуельського бізнесмена російського походження. Його діяльність зосереджена саме на ресторанному бізнесі.



Офіційно ТОВ «Развитие Рост» не коментувало продовження діяльності закладів McDonald’s.

Майбутнє закладів

Голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос прогнозує, що за теперішньої ситуації заклади McDonald’s, які вирішили не закриватися, попри заяви головного офісу, зможуть продовжувати діяльність не більше двох місяців.



«Є такий доволі цікавий казус, якщо власник торговельної марки відмовився вести діяльність на території РФ, то він не може надавати свої послуги, тобто поставляти булочки, м’ясо тощо, підписувати відповідні договори чи направляти свої товари. Тому навіть якщо договори франчайзингу будуть дійсними, то будуть припиняти дію договори на поставки чи на певний сервіс, програмне забезпечення. Через деякий час ці компанії просто зупинять свою роботу», – розповідає Андрій Кривонос.



Редакція очікує на офіційну позицію головного офісу McDonald’s стосовно продовження роботи її закладів у Росії і опублікує її, як тільки отримає.