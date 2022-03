Провідні західні ЗМІ відкрили безплатний доступ до матеріалів про війну для читачів в Україні та Росії

Провідні міжнародні засоби інформації The Washington Post, Financial Times, Dow Jones, The Economist та інші закордонні видання зняли платний доступ до частини матеріалів для читачів з України та Росії, повідомляє видання Digiday.

Це стосується матеріалів про війну в Україні.

«Частина нашої місії та мети полягає в тому, щоб забезпечити людям доступ до визначних журналістських матеріалів у складні та важкі часи, тому зробити їх безкоштовними – це просте рішення. Попри те, що нам не платитимуть, ми думаємо, що це добре для нашої журналістики», – заявив комерційний директор Financial Times Джон Слейд.

Представник The Washington Post зазначив, що забезпечення безкоштовного доступу стосується невеликого сегменту міжнародних передплатників видання, але не назвав конкретну кількість.

За словами представника компанії Dow Jones, платний доступ скасовано для The Wall Street Journal, Barronʼs, MarketWatch та Financial News в Україні, а також у сусідніх країнах, де є велика кількість українських біженців.