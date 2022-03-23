Компанія Nestle залишиться в Росії за принципом «базового права на їжу»

Швейцарська компанія Nestle заявила 23 березня, що кілька її брендів, серед яких KitKat і Nesquik, не будуть представлені на російському ринку через війну в Україні. Інші бренди у прес-релізі Nestle не згадані. Компанії належать, зокрема, бренди Maggi, Nescafe, Nestea, Orion.

У компанії заявили, що сконцентрують свою діяльність у Росії не на заробітку, а на наданні необхідного продовольства (такого як дитяче чи медичне харчування) відповідно до принципу «базового права на їжу».

Nestle запевнила, що в разі отримання прибутку в Росії передасть його благодійним організаціям, однак у найближчому майбутньому компанія не планує заробляти в Росії і, відповідно, сплачувати податки з прибутку.

Влада України та активісти, які підтримують Україну, критикували Nestle за відмову піти з російського ринку за прикладом інших найбільших світових компаній. Президент Володимир Зеленський говорив про Nestle у виступі перед парламентом Швейцарії.

Раніше Nestle оголосила, що не ввозитиме до Росії товари, які не є життєво необхідними.