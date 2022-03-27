Керівник Auchan заявив, що компанія не піде з Росії. Кулеба закликав її бойкотувати

Генеральний директор Auchan Retail Ів Клод заявив, що компанія не піде з російського ринку, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю Le Journal du Dimanche.

При цьому Клод стверджує, що таке рішення не зумовлене економічними або фінансовими причинами. За словами керівника компанії, він очікує, що цьогоріч бізнес у Росії буде збитковим. Він також занепокоєний тим, що вихід Auchan з Росії призвів би до втрати роботи 30 тисячами росіян, а місцевим менеджерам би загрожувала кримінальна відповідальність «за шахрайське банкрутство».

За даними агентства Bloomberg, у 2021 році Auchan отримав у Росії понад 3 мільярди євро доходів, що становило 10% від загального річного доходу компанії.

Заява Іва Клода прозвучала невдовзі після звернення до парламенту Франції президента України Володимира Зеленського, в якому він закликав французькі компанії, зокрема й Auchan, вийти в з Росії, звинувативши їх у спонсоруванні військової машини Кремля.

«Пан Зеленський дуже смілива людина, яку я поважаю. У контексті війни у своїй країні він є зразком. Але ці слова несправедливі. Немаж сенсу налаштовувати людей один на одного. Найважливіше для нас – зберегти наших співробітників і забезпечити нашу основну місію, яка полягає в тому, щоб і надалі годувати населення цих двох країн. У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не погоджується. Нас легко критикувати, але ми тут, ми відкриті і діємо на користь мирного населення», – цитує Клода Le Journal du Dimanche.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на заяву гендиректора Auchan закликав бойкотувати компанію.

«Очевидно, втрата робочих місць в Росії важливіша, за втрату життя в Україні. Якщо Auchan ігнорує 139 українських дітей, убитих за цей місяць російського вторгнення, то ігноруємо Auchan та всі їхні продукти. Бойкот», – написав Кулеба у твітері.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну продовжується з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».