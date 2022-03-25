Apple і Google розривають підтримку російських карток «Мир» – Федоров

Компанії Apple та Google вилучають російські картки «Мир» зі своїх платіжних систем, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із посилання

«Apple і Google розірвали зв’язки з російськими платіжними картками «Мир». Apple вилучає картки «Мир» як опцію в Apple Pay. Очікується, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями. Тим часом Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки «Мир» у Google Pay в росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal», – заявив міністр.

Про припинення підтримки карток «Мир» Google i Apple також повідомили інші західні та російські медіа.

Федоров також повідомив про інші новини щодо припинення роботи цифрових компаній у Росії:

ІТ-компанія Terrasoft «назавжди йде з ринків» Росії та Білорусі

російський інтернет-холдинг VK, в минулому Mail.ru Group, залишився без доступу до серверів Microsoft, користувачі не можуть переглядати файли, які прикріплені до листів сервісу Mail.ru

російський кіберспортивний клуб Team Spirit переїздить із Москви до Белграда та відмовляється від розширення інфраструктури в Москві

сервіс Spotify повністю припинив діяльність у Росії після того, як раніше зупинив продаж преміум-підписки

платформа онлайн-оголошень OLX виходить з Росії

Застосунки російських банків «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк», «ФК Открытие» и «Новикомбанк» стали недоступними для завантаження в Play Market для Android, хоча вже завантажені застосунки продовжать працювати

Компанія Schlumberger, яка займається цифровою підтримкою енергетичної сфери, призупинила нові інвестиції в Росію

Найбільші платіжні системи Visa і Mastercard повідомили про згортання роботи в Росії 6 березня.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою, заявляючи, що не хочуть втягувати альянс у війну з Росією.

21 березня в Пентагоні заявили, що наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.