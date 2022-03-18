LG Electronics зупиняє поставки до Росії

Південнокорейська компанія LG Electronics, що виробляє побутову техніку, зупиняє поставки в Росію. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

«Ми глибоко стурбовані здоров’ям і безпекою всіх людей, і LG зберігає відданість підтримці зусиль із надання гуманітарної допомоги», – йдеться у заяві. У компанії додали, що продовжать уважно стежити за ситуацією.

За даними Єльського університету, з початку російського вторгнення на територію України понад 400 закордонних компаній заявили про те, що обмежують або припиняють свою роботу з Росією.