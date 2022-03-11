Компанія Mars відмовляється від ринку в Росії

Американська компанія Mars зупиняє свою діяльність в Росії. Як йдеться в заяві на її сайті, компанія призупинила нові інвестиції в Росію і не буде ані імпортувати, ні експортувати свою продукцію в Росію чи з неї.

Також компанія припиняє діяльність в соціальних мережах і рекламу в Росії і Білорусі.

Mars зазначила, що підтримує громадян України і збільшує суму пожертвувань на 10 мільйонів доларів на додаток до 2 мільйонів доларів, виділених раніше на допомогу постраждалим.

«Ми підтверджуємо нашу підтримку невинним жертвам цієї війни і закликаємо до мирного врегулювання», – йдеться в заяві Mars.

Американська компанія Mars – виробник харчових продуктів тривалого зберігання, найбільш відома шоколадними батончиками. Також вона виробляє корми для домашніх тварин, жувальну гумку, напої, їжу швидкого приготування, консерви, соуси. Основні торгові марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Pedigree, Uncle Ben's.