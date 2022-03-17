PayPal діє в Україні – Федоров

Платіжна система PayPal діє в Україні, повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти і виводити гроші на українські банківські карти. Підв’язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання і підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу», – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Міністр також прикріпив копію листа від PayPal, в якому компанія висловлює сподівання на настання миру в Україні, і заявляє про важливість підтримки України у «цей критичний час».

Раніше цього місяця платіжна компанія PayPal Holdings Inc повідомила, що призупинила роботу сервісу в Росії і підтримує міжнародне співтовариство у засудженні російської військової агресії в Україні.

Система оплати PayPal – найпоширеніший у світі спосіб розрахунків через інтернет. PayPal заявляв, що розглядає можливість роботи в Україні ще декілька років тому.