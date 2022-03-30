«Це блеф»: Зеркаль про вимогу Росії платити за газ рублями

Росія блефує, вимагаючи від деяких країн платити за газ рублями і при цьому погрожуючи перекрити постачання, вважає радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. За її словами, Росія може на деякий час перервати постачання газу, але далі їй доведеться його просто спалювати.

«Це все блеф, тому що вони можуть перервати постачання на якийсь певний час, наповнити свої сховища, але сховища теж мають певний обсяг. Росія зацікавлена постачати газ. Єдина альтернатива – спалювати його. Якщо вони готові палити 140 мільярдів кубів газу, які вони постачають до Європи, то чому не спалити одразу центральний банк?» – сказала Лана Зеркаль у коментарі Радіо Свобода 30 березня.

Вона додала, що нині в Європі не хочуть укладати нові контракти з «Газпромом», а шукають альтернативу. «Зрозуміло, що Росія може зробити будь-що всупереч контрактам, усі шукають альтернативні джерела постачання газу, щоб улітку заповнити сховища не так, як вони були заповнені торік. Усі розуміють, що ситуацію передбачити неможливо», – зазначила Зеркаль.

30 березня влада Німеччини попередила про ймовірне припинення постачання природного газу з Росії.

23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн». За його словами, «недружні країни»-покупці газу за тиждень мають визначити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ».

Російський Центробанк, уряд і «Газпром», на який припадає 40% європейського імпорту газу, мають представити президенту Володимиру Путіну свої пропозиції щодо розрахунків за газ у рублях до 31 березня.

Країни «Групи семи» 28 березня відхилили вимогу президента Росії Володимира Путіна платити за газ рублями.