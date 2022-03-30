Німеччина попередила про можливі перебої в постачанні газу з Росії

Влада Німеччини 30 березня виступила з першим попередженням про можливість надзвичайної ситуації з постачанням газу і заявила, що таке попередження має на меті підготовку до ймовірного припинення постачання природного газу з Росії. Як інформує 30 березня Reuters, за чинним у Німеччині планом реагування на надзвичайні ситуації з газом, нинішнє попередження є першим із трьох.

Міністр економіки Роберт Габек заявив, що постачання на цей момент забезпечені і що влада Німеччини уважно стежить за потоками з операторами ринку.

«Тим не менш, ми повинні посилити запобіжні заходи, щоб бути готовим до ескалації з боку Росії. Після оголошення рівня раннього попередження була скликана кризова група», – йдеться в заяві міністра.

Габек додав, що команда, до складу якої входять чиновники його міністерства,представники німецького мережевого регулятора і мережевих операторів, уважно стежитиме за ситуацією, «щоб у разі необхідності вжити подальших заходів для підвищення безпеки постачань».

23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн». За його словами, «недружні країни»-покупці газу за тиждень мають визначити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ».

Російський Центробанк, уряд і «Газпром», на який припадає 40% європейського імпорту газу, мають представити президенту Володимиру Путіну свої пропозиції щодо розрахунків за газ в рублях до 31 березня.

Країни «Групи семи» 28 березня відхилили вимогу президента Росії Володимира Путіна платити за газ в рублях.