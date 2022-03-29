Росіяни змусять Путіна зупинити війну – Тимчасова повірена у справах США

Що мав на увазі Джо Байден, коли сказав, що Путін не може залишатися при владі? Чи зміг американський президент переконати ЄС запровадити ембарго на газ з Росії? Чому США вважають, що Путіна потрібно спровокувати, щоб той напав на НАТО? Чи переживає Путін через санкції? На ці та інші питання в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода відповіла Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

– Деякі українці були розчаровані промовою президента Байдена у Польщі 26 березня. Наприклад, народна депутатка Інна Совсун написала: «Я не почула жодного слова від президента Байдена, яке б впевнило мене як українку, що Захід допоможе нам у ще більшій мірі, ніж зараз, адже цього недостатньо». Те ж продовжує казати і президент Зеленський – те, що він вдячний за підтримку, але наявного озброєння недостатньо, щоб ефективно чинити опір Росії. Що ви про це думаєте?

– Я би сказала, що я поважаю цю думку, але не погоджуюся. Коли йдеться про підтримку України з боку США, то навіть до війни Сполучені Штати надавали оборонне озброєння і проводили навчання військових на постійній основі. Коли війна розпочалася, ми суттєво підвищили обсяги поставок зброї до України, ми розширили перелік цієї зброї. Ми почали надавати «Стінгери» (переносний зенітно-ракетний комплекс – ред.), чого ми не робили раніше. І ми продовжуємо робити це. Усе, що ми надаємо, чи то зброю, такі елементи обладнання, як бронежилети чи каски, або гуманітарну допомогу – усі ці речі надаються у все більших, і більших обсягах, і їхня кількість продовжує стабільно зростати.

У своїй промові президент Байден, я б сказала, давав ширшу картину того, як Сполучені Штати оцінюють те, що ця атака Росія означає для світу, і що ми збираємося робити надалі. Але це не означає, що усі конкретні кроки, які ми робимо щодня, які включають величезні обсяги допомоги Україні, зменшилися чи зупинилися.

Вони не лише продовжуються у все більших обсягах щотижня, я також додам, що і тиск на Росію продовжує зростати щотижня. Ми продовжуємо переглядати санкції, які ми можемо накласти на Росію. Як ви бачите, ми продовжили збільшувати економічний тиск на Росію, і ми продовжимо робити це у наступні тижні.

– Я хочу уточнити: чи означає це, що українцям варто очікувати, що обсяги допомоги від США зростуть найближчим часом?

– Президент Байден нещодавно оголосив, що допомога зросте, коли був у Брюсселі три дні тому. Тож – так, ви можете розраховувати, що і військова, і гуманітарна допомога продовжить зростати, і ми переправлятимемо її в Україну так швидко, наскільки це можливо.

– У день, коли президент Байден був у Польщі, по Львову здійснили три ракетних удари. Мер Львова пан Садовий сказав, що це був «привіт Байдену від Путіна». Чи не вважаєте ви, що Путін насправді бажає конфронтації із НАТО, і намагання уникнути її з боку Заходу просто не спрацює?

– Я не знаю, я не можу говорити за президента Путіна і його світосприйняття. Але я скажу, що президент Байден дуже чітко сказав, і в його польській промові також, що ми будемо захищати кожний дюйм території НАТО: якщо президент Путін зробить бодай один крок на територію НАТО, ми будемо захищати НАТО, і я не думаю, що в цьому є бодай якийсь сумнів.

– У своїй промові Байден заявив, що Путін не залишиться при владі. Пізніше уточнили, що президент США не мав на увазі, що він має на меті зміну режиму в Росії. Але я хотів би запитати, чи означає це, що відносини між США та Росією можуть налагодитися, поки Володимир Путін залишається при владі? Чи буде американський президент колись спілкуватися із Путіним на рівних, незалежно від того, як закінчиться війна в Україні?

– Я не можу говорити про майбутні рішення, але я можу сказати, що президент Путін став глобальним вигнанцем. І цього статусу дуже важко позбутися, чесно кажучи. Президент Байден не закликає до зміни режиму. З іншого боку, мені складно сказати, як президент Путін повернеться до дипломатичного статусу, який він мав до того, як він безпідставно напав на Україну.

– Під час своєї поїздки в Європу Джо Байден обговорював ембарго на купівлю російської нафти й газу. США вже пішли на цей крок, а Європа досі ні. Чи вдалося президенту Байдену переконати хоча б деяких європейських лідерів, які сумніваються у доцільності ембарго?

Я знаю, що президент Байден говорив із європейськими лідерами в Брюсселі і продовжує це робити у телефонних розмовах із різними лідерами. Я вважаю, що він намагається організувати єдиний підхід до посилення тиску на Росію. Нафта і газ – це важлива складова, але далеко не єдина. Ми розуміємо, що для європейців російський газ – це значні обсяги. Для нас вони невеликі. Ми, звичайно ж, заохочуємо Європу і себе до того, щоб вживати заходів і посилювати тиск на Росію на економічному фронті. Але нам слід зважати на реалії і залежність Європи від Росії.

– Президент Байден сказав про те, що він не вірить, що люди у Росії підтримують криваву війну проти України. Однак незалежні соцопитування показують, що більшість росіян підтримують війну. Чи не є війна в Україні результатом глибшої проблеми всередині російського суспільства, а не тільки відповідальністю влади?

– Я хочу сказати, що на жаль люди в Росії не чують ніякої інформації ззовні, тільки ту, яку російська влада і президент Путін дають їм. І ця інформація – повністю недостовірна. Ми всі це розуміємо. На жаль, через те, що росіяни не мають можливості почути реальну інформацію, що дійсно відбувається, є більша підтримка війни, ніж насправді.

Але що ми робимо: і Сполучені Штати, і всі вільні країни світу, які мають вільні ЗМІ, включно з Україною, ми намагаємося пояснити росіянам, що президент Путін робить, що це був неспровокований напад, і що зараз в Україні здійснюються злочини.

– Але перед тим, як були вжиті заходи зі блокування міжнародних медіа та соцмереж у Росії, росіяни мали доступ до інформації, до різних сторін, різних думок, до новин, яким можна довіряти. Пропаганда глибоко вкорінилась задовго до того. Чому ви вважаєте, що сьогоднішні зусилля із забезпечення росіян інформацією змінять ситуацію?

– Все, що ми можемо зробити – це робити все можливе. Я не експерт у російській медіаполітиці, але я розумію, що більшість людей отримують інформацію з телебачення. Це правда і для України також. Але російське телебачення дуже довго було сильно обмежене, воно не могло показувати всю правдиву картину. І ті, хто отримував інформацію виключно з телевізора, дуже довго не могли розібратися, де є правда.

І ті, хто не підковані у питаннях медіа, хто не має можливості зайти на ютюб, фейсбук та інші місця, ми повинні дати їм альтернативну інформацію, якщо вони не мали до неї доступ. Вони вірять у те, що чують кожного дня.

– Президент Байден неодноразово пояснював, що метою попередження про санкції проти Росії було не утримати Путіна від початку війни, а підвищити ціну таких дій у майбутньому. На Вашу думку, чи тривожить Володимира Путіна ця ціна? На цю мить є відчуття, що він готовий продовжувати війну до тих пір, поки у нього є солдати, і його не хвилює ціна своїх дій.

– Знову ж, я не можу сказати, що відбувається у голові Володимира Путіна. Проте я можу сказати, що санкції, які ми запровадили, які Володимир Путін вважав, що не будуть жорсткими і не матимуть серйозного впливу, насправді мають величезний вплив на Росію. Курс рубля надзвичайно впав.

Президент Байден сказав, щось на кшталт того, що рубль – це вже просто сміття. Російський фондовий ринок відкрився лише частково, тому що вони знають, що, якщо вони відкриються повністю, він просто впаде. Є певні товари, які більше не можна знайти в Росії. Я б сказала, що санкції вже мають серйозні наслідки.

Деякі з цих санкцій діють не одразу і потребують часу. Тому я вважаю, що наслідки й надалі будуть відчутними для Росії. І зрештою, я не бачу, як будь-який лідер може ігнорувати факт того, що його власні люди тепер матимуть рівень життя нижчий, ніж у них був минулого року, чи два роки тому.

Люди помітять, що їхній рівень життя серйозно знизився. Люди помітять, що вони не можуть поїхати нікуди, окрім Росії. Тому, що жодна країна не захоче їх приймати, вони не можуть отримати візи. Усі російські бізнесмени знатимуть, що вони або перебувають під санкціями, або не можуть вести бізнес за межами Росії через обмеження.

Тому я вважаю, що ці санкції не просто мали значний вплив, а й будуть надалі мати серйозний вплив, завдяки якому, ми сподіваємося, президент Путін вирішить, що розрахунки для цієї війни є несприятливими і він зможе переосмислити, як діяти далі.

– Але що станеться, якщо Росія стане, як країни, на які накладено багато санкцій, наприклад, Іран чи Північна Корея, чиї лідери залишаються при владі незважаючи ні на що, не зважаючи на те, що рівень життя значно знизився? Що буде робити США, якщо буде такий сценарій? Якщо ці санкції, які безперечно серйозно вплинуть на економіку, не зупинять війну?

– Росіяни – це не жителі Північної Кореї. Вони – освічені люди. І я сподіваюся, що вони використають свій голос, щоб переконати уряд, що їхні дії мають поганий вплив на країну. Вони погано впливають не лише на уряд, а й на країну, і росіян. Я сподіваюся, що ця думка буде донесена до президента.

– Чимало людей в Україні намагаються зрозуміти, чому США уникають прямої конфронтації із Росією – і самі, і у складі НАТО, і тому не постачають Україні винищувачі – такі, як МІГ-29. Ви можете пояснити, чому США вважають, що передача цих літаків сприятиме посиленню війни в Україні. Чому Захід вважає, що Путіну потрібна така провокація. Вам не здається, що Путін нападе на НАТО незалежно ні від чого, якщо так вирішить? Але оскільки йому бракує сил, а розвідслужби це вже бачать, то він не нападе на НАТО.

– Ми щодня спілкуємося із українцями про те, як підтримати те, що вони роблять, і ту боротьбу, яку вони ведуть. Ми продовжимо ці розмови і спробуємо забезпечити їх усім необхідним, щоб вони і надалі успішно билися проти росіян. Це обговорення продовжилося у Варшаві позавчора, коли наші міністр оборони і держсекретар зустрілися зі своїми українськими колегами. Відбулася щира й відверта розмова про численні потреби й прохання. Ми продовжимо це робити. Дискусії тривають, і ми знаходитимемо найкращі способи допомогти Україні воювати.

– Пролунало кілька пропозицій про введення миротворчих сил – від Польщі і від президента Франції Макрона. Останній згадав про спеціальну гуманітарну місію в Маріуполі. Останню запропонувала Україна для демілітаризації Чорнобильської зони, оскільки йдеться про ймовірну екологічну катастрофу, яка позначиться не лише на Україні . Чи підтримають США такі зусилля?

– Ми раді обговорити будь-які зусилля. Зрозуміло, що ми хочемо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе і ті об’єкти, які можуть спричинити великі катастрофи. Ми й надалі обговорюватимемо способи втілення цих ідей у життя без ескалації бойових дій в інших частинах Європи.