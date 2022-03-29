У Міноборони РФ повідомили, що Росія вирішила «кардинально скоротити бойові дії» на Київському та Чернігівському напрямах. За словами російської сторони, рішення про відступ ухвалили, щоб «підвищити взаємну довіру та створити необхідні умови для подальших переговорів».

Якщо вдасться отримати гарантії безпеки від членів Радбезу ООН, зокрема і самої Росії, Україна зможе зафіксувати свій нейтральний статус. Про це, за результатами трьох годин перемовин у Стамбулі заявила українська делегація.

А російська сторона заявила, що переговори пройшли конструктивно і повідомила, що одночасно з підписанням договору про гарантії безпеки можлива зустріч Путіна і Зеленського. Чи зрушило з мертвої точки мирне урегулювання?

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