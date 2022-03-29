В українській делегації розповіли про позицію Києва щодо Криму на переговорах із Росією

Українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі пропонує Росії договір, в якому буде зафіксовано позицію Києва та Москви щодо анексованого Криму на наступні 15 років. Про це на брифінгу 29 березня заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Щодо такого питання, як Крим. Це окремий пункт договору, де ми пропонуємо зафіксувати позицію України та Росії – протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя. Окремим пунктом ми пропонуємо російській стороні, що Україна та Росія не будуть протягом цього часу, доки йдуть переговори, використовувати військові чи збройні сили для вирішення питання Криму», – заявив Подоляк.

Він уточнив, що спочатку цей договір винесуть на всеукраїнський референдум. Після цього договір мають ратифікувати країни-гаранти договору та парламент України.

Крім того, лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв, який також був у складі делегації, заявив, що у можливому договорі між Україною та Росією обов’язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією. Про це він сказав на брифінгу української делегації у Стамбулі.

Джемілєв зазначив, що концепція деокупації тимчасово окупованих територій України не передбачає застосування сили.

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«Коли Росія визнає те, що це окуповані території, і ведуться переговори про статус (Криму – ред.), отже, Росія визнає це окупованою територією. Згідно з Женевською конвенцією 1949 року про статус окупованих територій, на територіях окупованого Криму має діяти українське законодавство. Це дуже важливо для нас. Обов’язково має бути зазначено, що це окуповані території», – заявив народний депутат.

Своєю чергою, голова української делегації на переговорах у Стамбулі Давид Арахамія заявив, що «позиція України не змінюється».

«Ми визнаємо кордони України за станом на 1991 рік. Немає тут жодних компромісів. Ми лише таке формулювання підписуємо. Росія може мати свою версію цих подій, але позиція України чітка і не підлягає обговоренню», – сказав він.

При цьому він уточнив, що гарантії міжнародних партнерів у можливому договорі з Росією стосуватимуться тих територій, де немає «конфліктної зони».

Президент України Володимир Зеленський 21 березня заявив, що має намір порушити питання статусу окупованого Росією Криму та окупованих частин Донбасу на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним після закінчення війни та отримання гарантій безпеки.

Меджліс кримськотатарського народу заявив 18 березня, що повернення Криму під контроль Києва має бути обов’язковою умовою на переговорах із Росією.

Натомість прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 березня стверджував, що однією з умов припинення повномасштабної російської агресії проти України є визнання Києвом анексованого Криму частиною Росії.