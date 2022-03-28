«Чекати, коли Росія застосує хімічну зброю?» – Зеленський виступив проти «підвішених» санкцій щодо РФ

Україна не може і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких держав щодо Росії – не повинно бути жодних «підвішених» санкційних пакетів, заявив у нічному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Не повинно бути жодних «підвішених» санкційних пакетів – мовляв, якщо російські війська зроблять щось, то тоді буде якась відповідь... Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли ми говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти Росії, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили – повномасштабна війна почалася. Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад, у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, буде у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів. Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю? Ми, живі люди, повинні чекати… А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що для України важливо, аби «санкційні пакети були дієвими й достатньо серйозними».

«Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз», – сказав Зеленський.

Він додав: «Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків».

З цього тижня, сказав Зеленський, буде створено групу експертів в Офісі президента, українських та міжнародних, які аналізуватимуть санкції проти Росії щодо їх ефективності.

Президент анонсував на поточний тиждень виступи перед парламентами Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції та Австралії.

«Всюди підкреслюватиму, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб урятувати якісь прибутки в Росії чи спільні з Росією», – сказав він.

Зеленський наприкінці відеозвернення повідомив, що підписав указ про нагородження 302 захисників.

США і їхні союзники запровадили проти Росії кілька пакетів економічних і фінансових санкцій після того, як вона розпочала війну проти України 24 лютого. Українська влада наполягає, що санкції Заходу проти РФ мають і надалі посилюватись.