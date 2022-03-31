«Схеми» знайшли ще один швейцарський банк, який допомагає громадянам РФ обходити санкції 

Швейцарський банк CIM Banque дозволяє громадянам Російської Федерації відкривати мультивалютний рахунок та оформлювати віртуальні та пластикові картки міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard. Раніше повідомлялося, що внаслідок санкційних обмежень, картки Visa/Mastercard, випущені російськими банками, не працюватимуть для оплати товарів та послуг за кордоном. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти «Схем» звернулись у банк як потенційні клієнти. Менеджерка банку CIM Banque Катерина письмово підтвердила, що CIM Banque дозволяє громадянам Росії відкривати мультивалютні рахунки та отримувати платіжні картки Visa/Mastercard, щоб робити міжнародні перекази та сплачувати за товари та послуги за кордоном.

Вона також повідомила, що картку Visa/Mastercard можна оформити не лише віртуальну, але фізичну – і «її можна буде поповнювати через інтернет-банкінг або через оператора».

На уточнення, які саме потрібні документи для цього, у банку розповіли, що це – копія закордонного паспорта, довідка з місця проживання та податковий номер. Після цього треба перерахувати перший депозит у сумі 5 тисяч доларів, євро чи швейцарських франків, далі буде «проведена відеоконференція». Розгляд документів, повідомили у CIM Banque, триватиме від 3 до 5 днів.

CIM Banque – це приватний швейцарський банк, заснований Франческо Синьйоріо (Francesco Signorio) у 1990 році зі штаб-квартирою у Женеві. У швейцарському реєстрі Francesco Signorio зазначений, як директор банку, а серед менеджменту є російські прізвища. Банк має свою сторінку також і російською мовою.

У статті російського видання «РБК» за 2015 рік під заголовком «Приїхали послухати Путіна» цитують менеджера цього банку П’єтро Сала, як одного з інвесторів, які вклали гроші в російські активи.

«Ми тримаємо євробонди російських компаній, тому нам важливо знати, що зараз відбувається з економікою Росії», – розповідав тоді він, відвідавши російський форум, організований «ВТБ Капитал».

CIM Banque також є членом Швейцарсько-російської торгової палати.

«Схеми» надіслали запит до цього швейцарського банку з проханням про коментар і чекають на відповідь.

Таким чином, попри зупинення роботи в РФ платіжних систем Visa і Mastercard, громадяни Росії знаходять способи, як користуватися ними, навіть не перебуваючи в Європейському союзі, а саме – відкриваючи рахунки в швейцарському банку, – йдеться у розслідуванні «Схем». Це дозволяє також оплачувати закордонні товари та послуги.

Раніше «Схеми» розповіли про інший швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank, який також допомагав громадянам Російської Федерації обходити обмеження. Після виходу розслідування в установі повідомили, що припинили видачу карток Visa/Mastercard резидентам Росії.

Адвокат Артем Афян, який подавав скаргу до регулятора фінансового ринку Швейцарії (FINMA) щодо діяльності Dukascopy Bank SA, пояснював: «Саме зараз, з огляду на трактування цих санкційних списків, на трактування цих обмежень щодо роботи на території Росії, випливає те, що всі громадяни РФ є джерелом підвищеної небезпеки. Чому, наприклад, громадянам Ірану фактично неможливо відкрити рахунки? Тому що щодо кожного громадянина Ірану діє радше презумпція вини у тому, що він використовується чи може бути використаний в майбутньому для обходу санкцій. У той час, коли в РФ діє дуже суворий автократичний режим, і громадяни не мають нормальних економічних свобод, чи можемо ми гарантувати, що відкритий рахунок громадянином – не буде надалі використаний для певної незаконної діяльності? Я думаю, що ні».

Він додав: «Ми апелюємо до високих стандартів – оскільки сама Швейцарія в принципі відійшла від свого одвічного нейтралітету, то це вимагає від кожного учасника ринку також тримати високо цю планку. Тому ми вважаємо, коли один окремий банк починає дещо «гратися», він дискредитує всіх».

6 березня найбільші платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили про припинення операцій на території Росії. У керівництві Visa пояснили це рішення «неприпустимими подіями», спричиненими військовим вторгненням Росії до України.