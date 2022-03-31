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Росію треба примусити до миру і відповідальності – Зеленський у зверненні до парламенту Австралії

«Держава, яка не цурається ядерного шантажу, повинна одразу отримувати такі санкції, які продемонструють, що шантаж має руйнівні наслідки для шантажиста»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібні «нові потужні санкції», щоб посилити тиск на Росію і змусити її припинити війну в Україні.

«Після 36 днів повномасштабної війни Росії проти України можна впевнено сказати, що у світу немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру. А також і до відповідальності – це важливо – за все, що зроблено нею проти глобальної безпеки. Держава, яка не цурається ядерного шантажу, повинна одразу отримувати такі санкції, які продемонструють, що шантаж має руйнівні наслідки для шантажиста», – наголосив Зеленський 31 березня у відеовиступі перед парламентом Австралії.

За його словами, також потрібно зупиняти будь-які намагання Росії обходити санкції.

«Але передусім треба озброювати тих, хто реально бореться за свободу. Щоб зло програло і щоб Росія шукала мир, Україні потрібно мати все необхідне на полі бою. Наприклад, у вас є чудові бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти Україні. Як і інші зразки техніки та зброї, які здатні посилити наші позиції. Якщо буде у вас можливість – Україна буде вам вдячна. Зараз в Україні вони зроблять точно більше для нашої спільної свободи, для нашої спільної безпеки, ніж припадаючи пилом на вашій землі», – додав президент.

Зеленський також запросив Австралію приєднатися до проєкту відновлення України.

«Запрошую вашу прекрасну державу придивитися до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного й Азовського морів. Відновлення наших портів, розвиток таких міст, як, наприклад, Херсон, який сьогодні виборює свою свободу, відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни», – наголосив він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

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