Від початку війни Росія випустила 1370 ракет по Україні – Міноборони

Міністерство оборони заявляє, що від початку масштабного військового вторгнення Росія випустила 1370 ракет по території України.



«Російські солдати прийшли в Україну вбивати і знищувати. 1370 ракет росія випустила по Україні. 148 дітей убили російські фашисти під час обстрілів та авіанальотів. Понад 10 млн українців покинули свої будинки через війну. РФ знищила 15 українських аеропортів», – повідомляє відомство на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Даних щодо кількості випущених Росією ракет з інших джерел наразі немає.

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що Росія продовжує «покладатися на «дистанційні» боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО».

Також в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, початої РФ в Україні загинули понад 10 тисяч російських військових. З боку Генштабу України втрати РФ оцінюють у понад 17 тисяч російських військових.

Проте в Міноборони Росії – інші дані. Від початку масштабного вторгнення російське відомство повідомляло двічі, востаннє 25 березня. Тоді російська сторона підтвердила загибель 1351 військовослужбовця.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».