«Попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях» – Зеленський про війну

Президент Володимир Зеленський вважає, що в України, проти якої РФ розв’язала війну, попереду ще дуже складний шлях, а нинішнє так зване «відведення» російськими силами військ на окремих напрямках – частина їхньої тактики.

«На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області триває вигнання окупантів. Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечувати в першій половині березня. Але й ми повинні усвідомлювати те, що для російських військових – це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. Стриманість в емоціях. Стриманість у переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково. Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо», – сказав Зеленський у нічному відеозверненні.

Ситуація на Південному напрямку та на Донбасі залишається вкрай складною, визнав президент.

«Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність... Також на Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів, потужних ударів. Будемо захищатися», – сказав Зеленський.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».